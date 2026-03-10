国指定史跡・福岡城跡（福岡市中央区）で進む復元整備事業を巡り、市は大正時代に崇福寺（同市博多区）へと移築された正門「本丸表御門」を取得し、将来的に城内に戻す方針を固めた。建築過程などを調査し、解体した上で移設する。表御門は本丸に入る際の玄関口とされており、100年以上の時を経て、城の“顔”が里帰りすることになる。