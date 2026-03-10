防衛省は、今月31日に長距離ミサイルを静岡県の陸上自衛隊・富士駐屯地に配備すると明らかにしました。このミサイルは敵の射程外からの攻撃を可能とするスタンド・オフ・ミサイルの一つ、「島しょ防衛高速滑空弾」で、熊本県の健軍駐屯地にも同じ日に長距離の国産ミサイルが配備される予定だということです。反撃能力に活用できるミサイルの配備は、国内で初めてとなります。