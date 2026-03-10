河野克俊・元統合幕僚長と明海大の小谷哲男教授が１０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦について議論した。トランプ米大統領は９日の記者会見で軍事作戦が「間もなく終わる」と発言した。小谷氏は「１１月の中間選挙を見据え、マーケットを落ち着かせる方向にかじを切った」と指摘。河野氏は、戦闘長期化の懸念が広がる中、「当面の核の脅威は消え去ったと説明できれば、その