[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田 1-0 江原FC Gスタ]FC町田ゼルビアにAFCチャンピオンズリーグ(ACLE)決勝トーナメント1回戦で敗れ、ベスト16敗退に終わった江原FCのチョン・ギョンホ監督(45)が試合後、記者会見に出席し、日韓のレベル差について「韓国のチームが日本のチームと対戦する時、勝つことは奇跡に近い」と語った。初のACL出場を果たした江原FCはリーグステージを2勝3分3敗で突破し、東地区8位でラウンド16に進出。決勝トー