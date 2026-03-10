◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ0ー9日本（2026年3月10日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、敗退が決まっているチェコは最終戦で日本に0―9で敗れ、4連敗で大会を終えた。7回まで0−0と善戦したが、8回に村上の満塁本塁打などで9失点し力尽きた。試合前の会見で「私たちは観光で東京に来たわけではない」と話していたパベル・ハジム監督。終盤まで互角の投手戦を演じ、試合後は「