「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンの吉田正尚外野手が四回の第２打席で秘打を見せた。サトリアが投じたチェンジアップをフルスイングした吉田。打球はいったん三塁ファウルグラウンドに転がったが、独特の軌道を描いてフェアゾーンへ戻ってきた。映像ではボールが破損しており、その影響でゴロの軌道が変わったとみられる。マウンドのサ