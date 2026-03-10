◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手は今大会初めてスタメンを外れ、最後まで出番がなかった。メジャー組とともに上位打線を担っていたが、過去３試合は１２打数無安打。「シーズンで３試合打てないとかはあるけど、結果を求められるこの短期決戦では（スタメン落ちは）当然」と受け止めた。ベンチで必死に声を出した強打者。同僚の周東佑京外野手の