１０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のチェコ戦で日本が９ー０で勝利し、１次ラウンド４戦全勝、前回大会から破竹の１１連勝で締めくくったことを速報した。チェコ先発右腕、サトリアの１２０キロ台の直球と１１０キロ台のチェンジアップ、カーブに翻弄（ほんろう）されて７回まで無得点と苦しんだが、０−０の８回に敵失絡みで先制点を奪い、周東の３ラン、