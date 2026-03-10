1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC最終戦が10日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコを9-0で下して4戦全勝とした。この日は出番がなかった大谷翔平投手は試合後、自身のインスタグラムを更新した。大谷にとって今大会恒例の試合後のインスタ更新。4勝目を表す4つの星マークとともに「一次ラウンド応援ありがとうございました！」と記し、応援に感謝した