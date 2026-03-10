元BE:FIRSTの三山凌輝が、東京・新宿に割烹（かっぽう）料理店「親父の割烹、」をオープンさせた。三山は昨年12月、吉祥寺に都内で唯一のあんかけパスタ専門店「親父のあんかけパスタ、」をオープンしており、飲食店としては異例のスピードでの事業展開である。 三山は2日までに、「Life Community|ゴマス」の公式インスタグラムに登場。「親父のあんかけパスタ」に続いて新たに割烹料理店を出店すること