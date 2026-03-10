人気ギャルモデルの今井アンジェリカが、学生時代に「一番喧嘩が強い男の子」と交際していた過去を明かし、当時の衝撃的な2ショット写真を公開してスタジオを騒然とさせる一幕があった。【映像】「まじでラヴ上等」学生時代の元カレとの2ショットABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨ