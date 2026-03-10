政府は、リヤド発東京/成田行きのチャーター便を、3月13日にも運航する。リヤドを同日午後2時45分ごろに出発し、成田空港には同日午後8時45分に到着する見通し。エチオピア航空が運航を担う。邦人と邦人の配偶者・子供を対象としており、要配慮者や単独の未成年者、短期旅行者などで当地に自宅などの拠点がない人を優先する。すでに、サウジアラビアのリヤドとオマーンのマスカットから、政府によるチャーター便を運航している。今