日常的に使っている日本語の中に潜む意外な「共通項」を見つけ出して、頭のトレーニングを楽しんでみましょう。今回は、料理の仕上げに欠かせない表現から、心の持ちようを戒める言葉まで、異なる雰囲気の語彙をそろえました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの知識を頼りに考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□し□□そか□□