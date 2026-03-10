俳優でタレントの長濱ねるさん（27）が海老名香葉子追善公演『東京の空』ゲネプロ＆囲み取材に出席。作品を通して伝えたい思いを明かしました。舞台は、東京大空襲で家族を亡くしたエッセイストの海老名香葉子さんの経験をもとにした物語。海老名さんの遺志を継いで、長濱さんが平和への思いを伝えます。今回、初舞台となる長濱さん。オファーを受けた時を振り返り「今回、東京大空襲がテーマということで、私にとっても新たなテー