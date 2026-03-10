◇オープン戦ヤクルト12―7中日（2026年3月10日バンテリンD）ヤクルトの高卒3年目、19歳の鈴木叶が一発を含む3安打3打点だ。この日は捕手ではなくDHでの出場。2回1死二塁で左前打を放つと、3回1死一、三塁では中日・三浦のスライダーを捉えて左翼へ3ランだ。7回1死一、二塁でも右前打を放って猛打賞。「しっかり準備して試合に入ることができた。継続できるように頑張る」と力を込めた。