「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン９−０チェコ代表」（１０日、東京ドーム）チェコ代表は侍ジャパンに善戦するも４戦全敗となった。試合後、ハジム監督は日の丸のハチマキを巻いて「ニッポン！ありがとうございます！」と感謝の思いを口にした。その上で「チェコの野球がサトリアの結果そのもの」と今大会限りで代表を引退する右腕をたたえ、自らも「来年の大会が私の最後になります」と