【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比241.37ドル安の4万7499.43ドルを付けた。中東情勢の緊迫化が長期化することへの警戒感が根強く、売り注文が先行した。