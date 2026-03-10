１回横浜ＤｅＮＡ２死三塁、筒香が逆転２ランを放つ＝横浜（花輪久写す）ＤｅＮＡ筒香が１０日の広島とのオープン戦の初回２死三塁からオープン戦初アーチとなる逆転２ランを左翼席に放り込んだ。広島・森下の１４６キロの直球を逆方向に打ち返し、「高めのボールをしっかりとはじき返すことができた。スタンドに入ってくれてよかった」と笑顔を浮かべた。相川監督は「キャンプから練習を積んできているのを感じている。ずっ