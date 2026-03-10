侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２＝レッドソックス）は１０日のＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ戦（東京ドーム）に「４番・ＤＨ」で先発出場。４試合連続安打を記録した。チームは９―０と大勝した。珍しい?技あり打?を見せた。吉田は、０―０で迎えた４回一死走者なしから相手先発のサトリアが投じた初球をフルスイングすると、バットの先に当たった打球は一度、三塁側のファウルゾーンへ。だが、高速スピンでフェアゾーンに戻