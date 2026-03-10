日本時間２３時００分に米中古住宅販売件数（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 中古住宅販売件数（2月）23:00 予想388.0万件前回391.0万件（中古住宅販売件数) 予想-1.2%前回-8.4%（中古住宅販売件数・前月比)