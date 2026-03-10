◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンで「２番・右翼」で先発出場した阪神の佐藤輝明内野手は第４打席で死球を受け、途中交代した。８回先頭で３球目のツーシームが左手首付近を直撃。帽子を取って謝る相手投手に右手を上げて無事を示してプレーを続行した。しかし、打者一巡でもう１度打席が回ってきた同回２死満塁で代打・牧を送られてベンチに下がった。試合後、井端監督は「本人