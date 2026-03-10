◇オープン戦ヤクルト12―7中日（2026年3月10日バンテリンD）ヤクルトの3年目・伊藤琉偉が「2番・遊撃」で出場し、3打席連続安打でアピールした。初回無死一塁で右前打。2回1死二塁では左前適時打を放った。4回にも左越え二塁打で「構えを気にせず打席に入れている。自分の思っているような振り方ができている」とうなずいた。群馬・東農大二からBC・新潟などを経て入団し、昨季は87試合に出場した。さらなる飛躍を期