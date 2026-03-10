◇第6回WBC1次ラウンドC組日本9ー0チェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は10日、1次ラウンドC組最終戦でチェコに勝利後、会見に出席。国内ラストの一戦で、最後の最後に村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）に一発が出たことを喜んだ。井端監督は、8回に飛び出した村上らしい本塁打に「“1本いいのを打ってほしいな”っていうふうに思っていたので、いいきっかけにしてもらえれば