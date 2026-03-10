2018年、栃木県宇都宮市で生後7か月の長男に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われていた当時19歳の父親に宇都宮地裁は10日、無罪判決を言い渡しました。これまでの裁判で、弁護側は「長男はてんかんのけいれん発作で死亡した可能性がある」とし、父親は犯行に及んでいないと主張していました。10日の判決公判で、宇都宮地裁は「十分な立証があるとはいえず、死因に相当の疑いが残る」として父親に無罪を言い渡したも