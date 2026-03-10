2002年11月22日、愛知県名古屋市。大手銀行支店の駐車場に億単位の金を積んだ現金輸送車が到着。警備員が現金5000万円の入ったバッグを取り出した瞬間、銃声が響いた。犯人は警備員の足を撃ち、現金を奪って逃走。しかし弾丸があたらなかった若い警備員が飛びかかり、犯人はその場で現行犯逮捕。シークレットブーツを履いた身長160cm程度のその小柄な老人は、2丁の拳銃と実弾を72発も所持していた。指紋を照合したところ、1956年11