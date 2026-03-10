2026年3月9日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、ホルムズ海峡を通航する船舶がAIS（自動識別システム）で「中国籍」を偽装していると報じた。記事は、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃後、ペルシャ湾とオマーン湾を結ぶホルムズ海峡の通航が極めて困難になっている状況を紹介。イラン側が米国、イスラエル、欧州の船舶の通航を禁止したことを受け、各国の船舶が攻撃を回避す