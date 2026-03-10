◇オープン戦中日7―12ヤクルト（2026年3月10日バンテリンD）昨季限りで楽天を戦力外となり、4年ぶりに古巣・中日に復帰した阿部寿樹がオープン戦初出場。安打をマークした。「7番・DH」で出場し、2回1死の第1打席で右前打。ヤクルト先発・松本健の初球の直球を積極的にはじき返した。本拠地のファンから大声援を浴びた「マスター」は「ホッとした。（歓声が）ありがたかった」と振り返った。