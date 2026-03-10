アップルが発表した新しい「MacBook Neo」を、筆者は3月4日の予約開始直後に迷うことなく購入しました。筆者がNeoに心を動かされた理由と、3月11日の発売日直前に実機を試す機会を得て感じたMacBook Neoのファーストインプレションも報告します。令和に登場！MacBookシリーズの新しい入門機「MacBook Neo」をレポートしますNeoへの好奇心が一気にMAX！購入即決筆者は、2023年に買ったM3搭載MacBook Proを愛用してきました。五