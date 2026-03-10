◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）２３年大会からＷＢＣ連覇を狙う侍ジャパンが１０日、１次ラウンド最終戦となるチェコ戦に９―０で完封勝ち。４連勝で準々決勝の舞台となる米マイアミに向けて出発することになったが、試合終盤まで格下相手に苦戦を強いられた。この日まで３連勝で、すでにＣ組１位突破を決めていた侍ジャパンは大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）らを温存。出番