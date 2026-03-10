男性デュオ「CHEMISTRY（ケミストリー）」が、10日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、これまでの音楽活動を振り返った。人気オーディション番組「ASAYAN」から生まれた、堂珍嘉邦（47）、川畑要（47）によるユニット。01年に「PIECEOFADREAM」で、いきなりミリオンセラーの衝撃デビュー。デビューアルバムは300万枚のトリプルミリオンを記録した。一般人から、突如としてスターダ