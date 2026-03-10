◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）は１次ラウンド最終戦で今大会初めてスタメンから外れ、出場機会はなかった。試合前練習ではブルペンで２９球を投じ、試合中はイニング間のキャッチボールに登場し、子どもにボールを手渡しする“神対応”で観客を沸かせた。井端監督は大谷が欠場した理由について「こちらに来てから投手の練習のプランをいた