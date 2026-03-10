◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）周東佑京外野手（３０）がＷＢＣ初スタメンで足だけでなく、パワーも見せつけた。１点リードの８回２死一、二塁、内角の直球を振り抜き、右翼席へ豪快に放り込む３ラン。「自分自身何が起きているか分からなかったので、うれしいというよりビックリしながら一周していました」と、お茶たてポーズも忘れて、駆け足でダイヤモンドを一周した。ベンチに座ると、