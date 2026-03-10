野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）の最終戦が１０日、東京ドームで行われ、Ｃ組１位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコを９―０で下し、４連勝で締めくくった。日本は試合後に渡米し、１５日（現地時間１４日）にフロリダ州マイアミで行われる準々決勝に臨む。