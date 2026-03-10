■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー男子スーパー複合（日本時間10日、トファーネ・アルペンセンター）アルペンスキー男子スーパー複合（座位）が行われ、ベテランの森井大輝（45、トヨタ自動車）と鈴木猛史（37、カヤバ）が出場。森井は5位、鈴木は6位で揃って入賞を果たした。 高速系種目の