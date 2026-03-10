岩手県の三陸海岸沿いを南北に走る「三陸鉄道」。震災から15年、“復興のシンボル”としても沿線の人々を支えてきました。その沿線各地にはそれぞれ、地元に愛され続ける飲食店や、震災後、新たに生まれた名物も…。絶景を見ながら、ここでしか楽しめない三陸の味を取材しました。■久慈駅で買った限定ウニ駅弁に「甘い！」斎藤佑樹キャスター「10日の気になるは、復興のシンボル『三陸鉄道』。東日本大震災から11日で15年。沿線を