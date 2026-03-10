◆大相撲▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里が、初めて初日から３連敗を喫し、休場ピンチに陥った。東前頭２枚目・藤ノ川に引き落とされ、横綱昇進５場所目にして通算１１個目の金星配給。横綱の初日から３連敗は、師匠でもある稀勢の里（二所ノ関親方）が２０１９年初場所に記録して以来の屈辱となった。藤ノ川は横綱初挑戦で初金星を挙げた。西前頭９枚目の玉鷲は幕内出場記録が１位・旭天鵬の１