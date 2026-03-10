日産自動車は１０日、ジェレミー・パパン最高財務責任者（ＣＦＯ）が退任し、後任にジョージ・レオンディス執行職が就任する人事を発表した。４月１日付。社外取締役８人のうち３人を交代させる人事案も合わせて発表した。日産は２０２６年３月期連結決算で巨額の最終赤字が見込まれ、新体制で経営再建に臨む。昨年１月に就任したパパン氏は「個人的理由」で退任する。