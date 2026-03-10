◆オープン戦中日７―１２ヤクルト（１０日・バンテリンドーム）５年目左腕の中日・三浦瑞樹投手が先発して、３回８安打８失点と炎上した。初の開幕ローテーション入りへ、ピンチに立たされた。高橋宏と金丸のＷＢＣ出場組が不在で、アピールには絶好の機会だった。だが、立ち上がりから制球に苦戦。与えた２四球はともに失点につながった。連打で２回までに５点を失うと、３回には高卒３年目の鈴木叶に３ランを献上。毎回の