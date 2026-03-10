◇第6回WBC1次ラウンドC組日本９ー０チェコ（2026年3月10日東京D）先発の高橋宏斗投手（23）は4回2/3を投げ、2安打1四球で無失点。“メジャー”仕様で最速156キロを記録し、5三振を奪った。試合後の会見では「ストレートで押しながらスプリットで打ち取る。（中村）悠平さんと話し合ったことが試合で表現できた」と明かした。打者16人と対戦し、5人に対して初球に高めの直球を投じた。高橋宏は「NPBとMLBの審判では