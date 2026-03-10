ソフトバンクは１０日の巨人とのオープン戦（宇部）に２―２で引き分けた。「７番・二塁」で先発出場した庄子雄大内野手（２３）がマルチ安打の活躍をした。庄子は第１打席、相手先発の竹丸のスライダーにスイングを入れた。バットを折りながら外野まで運び右前打。第２打席は追い込まれながらフルカウントまで持っていき、中前打を放ち「自信につながる打席だった」と手応えを口にした。二遊間には今宮、野村、川瀬など強力