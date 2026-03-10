中東情勢の緊迫化が継続し、国際原油価格が上昇するのに伴い、中国の製品油の価格が過去4年間で最大の上げ幅を記録した。中国新聞網が伝えた。中国国家発展改革委員会の9日付発表によると、直近の国際市場における石油価格は乱高下しつつ上昇している。9日までの過去10営業日の平均価格と、前回の価格改定前の10営業日の平均価格を比較した状況を、現行の価格メカニズムに照らし合わせ、10日午前0時から中国国内のガソリン価格およ