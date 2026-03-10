第6回WBC・1次リーグC組○ 侍ジャパン 9 − 0 チェコ ●＜3月10日東京ドーム＞野球日本代表・侍ジャパンは10日、WBC・1次リーグC組第4戦のチェコ戦に勝利。すでに1位での進出を決めていた準々決勝に4戦全勝で臨むことになった。先発した郄橋宏斗（中日）は5回途中2安打無失点の快投。3番手の金丸夢斗（中日）は圧巻の5者連続奪三振をマークするなど、打線がなかなか得点を奪えない苦しい展開で、若い投手陣が2安打完封