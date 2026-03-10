ホンダの先行研究「AM技術」って？本田技術研究所が2026年2月27日に、和光研究センターで金属3Dプリンター技術に関する報道陣向け見学会を開催しました。ここでは、同社が約13年前から取り組んでいる金属アディティブマニュファクチャリング（AM）技術の現状と、将来的な量産車への適用に向けた研究開発の進捗について詳しく説明されました。金属3Dプリンターの“難しさ”【画像】超カッコイイ！ ホンダの「金属3Dプリンター