熊本県警水俣署は10日、津奈木町の住民宅固定電話に通信事業者や渋谷署の警察官をかたる男から偽電話がかかり、同日、お金を受け取りに来た犯人を逮捕したことを防犯メールで報告した。署によると、電話は「あなたが犯罪に加担している疑いがあります」「あなたのお金を確認する必要があります」などという内容だった。