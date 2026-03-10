◇第6回WBC1次ラウンドC組日本９ー０チェコ（2026年3月10日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手（30＝ソフトバンク）がチームを4連勝に導いた。8回にようやく1点を先制した後に飛び出した、自身もビックリの3ラン。試合後、周東は国内組今大会1号を振り返り「意味分からないことになりました（笑）」とおどけた。7回には足で魅せ、8回にはバットで存在感を見せつけた周東。「なかなか点が入らなかったの