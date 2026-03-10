サンリオキャラクターの人気投票イベント、『サンリオキャラクター大賞』が開催されることが10日、発表されました。サンリオキャラクター大賞は、サンリオの機関誌『月刊 いちご新聞』上で1986年にスタートした450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する“人気投票イベント”です。2025年は、総投票数史上最多の6316万696票を記録し、ポムポムプリンが5連覇中だっ