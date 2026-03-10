◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）ＷＢＣ初先発となった中日・高橋宏斗投手は序盤からエンジン全開で役目を果たした。初回から１５６キロを計測し、２奪三振。「準備もしっかりできた。高めの真っすぐでファウルを取れるように有効的に使い、スプリットで打ち取ろうと（中村）悠平さんと話していた」と自慢の２球種が威力を発揮し、２回にも２三振を奪った。３回からはカットボール、カーブ