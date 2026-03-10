◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手（３２）は、１次ラウンド最終戦のチェコ戦でスタメンから外れ、代打での登場もなかった。３戦目まで全試合スタメンで１２打数無安打１四球。ノーヒットのまま準々決勝の舞台、米マイアミに向かうことになった。試合前に井端監督は試合前の会見で「決して下を向くことなく、やってくれている。まずは本当に、野球選