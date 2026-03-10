◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽決勝Ｔ１回戦第２戦町田１―０江原（１０日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで江原（韓国）に１―０で勝利。２戦合計１―０で制し、準々決勝進出を決めた。＊＊＊アクシデントによる嫌なムードを振り切った。前半８分、ＦＷ相馬勇紀が着地の際に右足首をひねった様子でピッチに倒れ込むと、同１２分に交代。攻撃の主軸がピッチから去り、動揺が走った。しかし同２