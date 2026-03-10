ドル円のピボットは１５７．７３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値157.94高値157.98安値157.28 158.89ハイブレイク 158.43抵抗2 158.19抵抗1 157.73ピボット 157.49支持1 157.03支持2 156.79ローブレイク ユーロ円 現値183.71高値183.77安値183.06 184.68ハイブレイク 184.22抵抗2 183.97抵抗1 183.51ピボット 183.26支持1